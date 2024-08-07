Великий десантний корабель рф помітили в Севастополі – соцмережі

У тимчасово окупованому Севастополі, в Нафтовій гавані, на заправці знаходиться російський великий десантний корабель. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер» у середу, 7 серпня.

«…Великий десантний корабель проєкту 1171 Тапір стоїть на заправці в Нафтовій гавані Севастополя», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у складі Чорноморського флоту росії залишилося два таких старих судна: “Орск”, введений в експлуатацію в 1968 році, та “Николай Фильченков”, який був введений в дію в 1975 році.

Другий аналогічний десантний корабель проєкту Тапір знаходиться на базі в Новоросійську.

👉 Нагадаємо, 2 та 3 серпня було повідомлено, що Збройні Сили України знищили в Криму російський підводний човен Б-237 Ростов-на-Дону. А до того – зенітно-ракетний комплекс С-400.