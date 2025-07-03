Четвер, 3 Липня, 2025
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Трамп і путін провели годинну розмову щодо України

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп і путін провели годинну розмову щодо України

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін провели тривалу телефонну розмову, присвячену, зокрема, обговоренню війни в Україні. Про це 3 липня повідомили російські медіа з посиланням на заяву помічника путіна юрія ушакова.

🕐 Бесіда тривала майже 60 хвилин. У її ході, за словами ушакова, російський диктатор путін нібито підтвердив готовність москви до продовження переговорного процесу з Україною.

📢 «Президент путін висловив готовність росії і далі просуватися у напрямку політико-дипломатичного вирішення конфлікту», – заявив представник кремля.

У відповідь, як стверджує ушаков, Дональд Трамп вкотре порушив питання якнайшвидшого припинення бойових дій. За його словами, американський політик акцентував на необхідності зниження рівня насильства і пошуку шляхів для зупинки війни.

Розмова між США та росією відбулася всього за добу після того, як Пентагон офіційно підтвердив тимчасове призупинення поставок окремих видів озброєння Україні.  Як пояснив речник Пентагону Шон Парнелл, причиною такого кроку стало зростання занепокоєння щодо можливого вичерпання стратегічних запасів важливих боєприпасів, зокрема зенітних ракет.

📌 Відомо також, що на 4 липня заплановані переговори Дональда Трампа з шостим президентом України Володимиром Зеленським, ключовою темою яких стане перспектива постачання американської військової допомоги.

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