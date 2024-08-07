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ВЛАДА

Підписано закони про продовження мобілізації та воєнного стану

Денис Молотов
Денис Молотов
Підписано закони про продовження мобілізації та воєнного стану

Шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закони, які передбачають продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також подовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада 2024 року. Про це повідомляється у картках законопроєктів №11433 та №11434 на сайті Верховної Ради України від середи, 7 серпня.

Згідно з процедурою, перед підписанням законів Верховна Рада підтримала продовження дії цих законів на 90 днів, тобто з 12 серпня по 9 листопада.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав відповідь в ефірі телемарафону на питання, чи збирається парламент розглядати законопроєкт про демобілізацію.

«Я не знаю таку країну, яка б під час війни проводила демобілізацію. Вірніше, я знаю таку країну – це Українська народна республіка 1919 року», – сказав голова парламенту.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого 2022 року Україні довелося вперше ввести режим воєнного стану. Розпочалось повномасштабне вторгнення росії. Відтоді Верховна Рада України вже 11 разів продовжувала термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Раніше було повідомлено, що Верховна Рада в черговий раз ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

№11434
Картка законопроєкту №11434
№11433
Картка законопроєкту №11433
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