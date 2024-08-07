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ЛУГАНЩИНА

Грошова допомога родинам військових з Лисичанська до 1 вересня

Маргарита Трофімова
Маргарита Трофімова
Грошова допомога родинам військових з Лисичанська
Родини військовослужбовців з Лисичанської громади мають можливість отримати фінансову підтримку для підготовки дітей до навчального року. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що сім’ї ветеранів (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни) російсько-українського конфлікту, а також члени сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих мають право на матеріальну допомогу.

Сума допомоги становить 2 500 гривень. Кошти виділяються на кожну дитину віком від 6 до 18 років, яка навчається у закладах загальної середньої освіти та зареєстрована у Лисичанській громаді.

Ця підтримка поширюється також на родини ветеранів. За умови, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами й на момент 24 лютого 2022 року були зареєстровані у Лисичанській громаді. За умови, якщо їхні діти продовжують навчання в місцевих школах.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та необхідні документи до Лисичанської міської військової адміністрації до 1 листопада.

📞За консультацією звертайтеся до управління соціального захисту населення Лисичанської міської військової адміністрації за телефонами: +380505124264,
+380507781308, +380997670666.

Перелік документів та зразок заяви доступні за посиланнями.

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