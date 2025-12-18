Четвер, 18 Грудня, 2025
Фінансування України та активи рф: Зеленський уже м

Денис Молотов
Фінансування України та активи рф: Зеленський уже в Брюсселі

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Брюсселя, де сьогодні розпочинається засідання Європейської ради, на якому ключовою темою стане фінансова підтримка України у 2026–2027 роках. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Приземлились», — коротко прокоментував прибуття глави держави радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Як відомо, під час саміту лідери Євросоюзу розглядатимуть механізми подальшого фінансування України. Європейська комісія запропонувала два варіанти:

  • залучення зовнішніх запозичень ЄС;
  • або «репараційний кредит», основою якого мають стати іммобілізовані активи російської федерації.

☝️ Водночас варіант із зовнішніми запозиченнями потребує одностайного рішення всіх 27 країн-членів ЄС, що наразі унеможливлює його реалізацію через позицію Угорщини, яка продовжує блокувати відповідні ініціативи.

Що стосується «репараційного кредиту», то для його затвердження достатньо кваліфікованої більшості голосів. Однак ключовою в цьому питанні залишається позиція Бельгії. Саме в цій країні, у депозитарії Euroclear, зберігається основна частина заморожених російських активів.

Зазначається, що бельгійський уряд наполягає на чітких правових гарантіях і справедливому розподілі фінансових ризиків у разі можливих судових позовів з боку росії.

Засідання Європейської ради розпочнеться з традиційного обміну думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Після цього зі зверненням до лідерів ЄС виступить Володимир Зеленський. Далі переговори продовжаться у форматі 27 глав держав та урядів Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше шостий президент України застеріг європейських партнерів, що володимир путін не піде на реальні переговори, якщо Євросоюз не ухвалить рішення щодо «репараційної позики» для України, заснованої на заморожених російських активах.

➡️ Кір Стармер розпорядився перерахувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу російським олігархом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі».

