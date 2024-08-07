Армія працює. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив загадкове відео про роботу штабу, на тлі загального інтересу до подій у Курській області на росії. Відео було опубліковано на його сторінках у соцмережах в середу, 7 серпня.

«Збереження життів воїнів – головний пріоритет. Для цього важливо ретельне планування всіх операцій. Головнокомандувач бере участь у плануванні дій на всіх ключових напрямках фронту», – написав Сирський.

Головнокомандувач Сирський утримується від коментарів щодо подій у Курській області на росії. Там, за твердженнями російських воєнних кореспондентів та влади, відбувся прорив українських військових.

Наразі відомо, що внаслідок цієї операції взято у полон десятки військових рф, що підтвердила українська сторона. Крім того, ймовірно, ЗСУ контролюють кілька пунктів у російському регіоні.

У вечері середи, 7 серпня, в телеграм-каналі державного проєкту «Хочу знайти» було опубліковано фотографію 40 російських військовополонених.

6 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) неофіційно прокоментували бої у Курській області. Джерело в розвідці повідомило, що в них не брали участь бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які раніше вже проводили операції на кордоні росії.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в соцмережах з’явилось Відео знищеного російського Су-34 у Морозовську.