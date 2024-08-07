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Армія працює. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Денис Молотов
Денис Молотов
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив загадкове відео про роботу штабу, на тлі загального інтересу до подій у Курській області на росії. Відео було опубліковано на його сторінках у соцмережах в середу, 7 серпня.

«Збереження життів воїнів – головний пріоритет. Для цього важливо ретельне планування всіх операцій. Головнокомандувач бере участь у плануванні дій на всіх ключових напрямках фронту», – написав Сирський.

Головнокомандувач Сирський утримується від коментарів щодо подій у Курській області на росії. Там, за твердженнями російських воєнних кореспондентів та влади, відбувся прорив українських військових.

Наразі відомо, що внаслідок цієї операції взято у полон десятки військових рф, що підтвердила українська сторона. Крім того, ймовірно, ЗСУ контролюють кілька пунктів у російському регіоні.

У вечері середи, 7 серпня, в телеграм-каналі державного проєкту «Хочу знайти» було опубліковано фотографію 40 російських військовополонених.

6 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) неофіційно прокоментували бої у Курській області. Джерело в розвідці повідомило, що в них не брали участь бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які раніше вже проводили операції на кордоні росії.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в соцмережах з’явилось Відео знищеного російського Су-34 у Морозовську.

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