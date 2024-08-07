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СУСПІЛЬСТВО

Археологи виявили грецьку старовинну мозаїчну підлогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Мозаїчну підлогу виявили археологи у місті Еретрія
Персонажі давньогрецької міфології

Археологи виявили у грецькому місті Еретрія мозаїчну підлогу, на якій зображені оголені сатири, персонажі давньогрецької міфології. Про це повідомило видання Greek Reporter.

Мозаїка, яка чудово збереглась, ймовірно, протягом близько 2,5 тисячі років, прикрашає підлогу будівлі, знайденої біля святилища Аполлона Дафніфора. За попередньою оцінкою вчених, цей артефакт датується IV століттям до нашої ери.

Мозаїчну підлогу викладено з гальки. На ній зображено двох духів природи з рогами та кінським хвостом. Один із них грає на флейті, а інший танцює. Вчені вважають, що будівля могла слугувати банкетним залом, де стояли розкладні дивани для учасників святкових заходів.

Мозаїчну підлогу планують детально дослідити. Крім того, на місці розкопок було знайдено п’ять могил, що датуються приблизно V-VI століттями нашої ери. Це свідчить про те, що це місце могло використовуватися як цвинтар в ранньохристиянські часи.

Сатири – дуже відомі персонажі давньогрецької міфології, супутники бога Діоніса, які мешкали в лісах, горах та пасовищах. Сатири вважались божествами нижчого рангу.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Герб на монументі «Батьківщина-мати» в Києві може відвалитися.

Мозаїчну підлогу виявили археологи у місті Еретрія
Персонажі давньогрецької міфології
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